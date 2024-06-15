Скорочення повноважень ТЦК: у Міноборони дали відповідь, коли це може статися

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки через численні скандали розглядає можливість передачі функцій ТЦК. Зокрема, повноваження можуть передати до цивільних органів, або до Міноборони.

У Міноборони поки що не ухвалили рішення про скорочення та передачу частини повноважень. З цього питання ще тривають обговорення, заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

Його попросили прокоментувати ідею передачі деяких повноважень ТЦК цивільним органам. За словами Лазуткіна, відповідного рішення наразі немає.

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"Розмови продовжуються. Справді, зробити цей процес зрозумілішим, щоб система працювала, наприклад, так, як працюють ЦНАПи, досить привабливою ініціативою. Вона розглядається, вона опрацьовується", – зазначив він.

Лазуткін додав, що зараз немає додаткової інформації про ймовірне скорочення повноважень ТЦК та передачу їх іншим органам.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що військовозобов'язаним звернули увагу на важливу деталь під час оновлення даних в ТЦК.

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