Сокращение полномочий ТЦК: в Минобороны ответили, когда это может произойти

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из-за многочисленных скандалов рассматривает возможность передачи функций ТЦК. В частности, полномочия могут передать гражданским органам, или Минобороны.

В Минобороны пока не приняли решение о сокращении и передаче части полномочий. По этому вопросу еще продолжаются обсуждения, заявил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Его попросили прокомментировать идею передачи некоторых полномочий ТЦК гражданским органам. По словам Лазуткина, соответствующего решения пока нет.

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"Разговоры продолжаются. Действительно, сделать этот процесс более понятным, чтобы система работала, например, так, как работают ЦНАПы, достаточно привлекательной инициативой. Она рассматривается, она прорабатывается", – отметил он.

Лазуткин добавил, что сейчас нет дополнительной информации о вероятном сокращении полномочий ТЦК и передаче их другим органам.

Напомним, ранее мы рассказывали, что военнообязанным обратили внимание на важную деталь при обновлении данных в ТЦК.

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