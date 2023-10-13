Сонячне затемнення 'вогняне кільце': де та коли можна побачити

Часткове затемнення Сонця станеться 14 жовтня. Його можна буде побачити з усієї континентальної частини США.

Це буде кільцеподібне затемнення, яке називають "вогняним кільцем". Мешканці решти країн світу зможуть побачити часткове сонячне затемнення, під час якого місяць закриває лише частину сонця, пише видання Smithsonian Magazine.

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Коли та де відбудеться затемнення?

У Сполучених Штатах кільцеподібне затемнення почнеться в Орегоні о 9:13 за тихоокеанським часом і закінчиться в Техасі о 12:03 за центральним часом. Воно перетне мексиканський півострів Юкатан і Центральну Америку, потім рухатиметься через Колумбію та Бразилію, перш ніж завершиться на заході сонця в Атлантичному океані.

Це явище не повториться до 2046 року. Наступне повне затемнення можна буде побачити 8 квітня 2024 року.

Мешканці України зможуть спостерігати затемнення Сонця на YouTube-каналі NASA, де показуватимуть пряму трансляцію події.

Чому відбувається затемнення Сонця

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею, відкидаючи тінь на нашу планету. Можуть відбуватися три основних види сонячних затемнень: повне, часткове та кільцеподібне. Іноді, коли більше ніж одне з цих явищ відбувається одночасно, Земля переживає гібридне затемнення.

Раніше вчені заявили, що на поверхні Сонця з’явилася гігантська діра.

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