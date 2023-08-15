Сомнолог розповів, що денний сон корисний для дорослих, якщо спати правильно

Питання, чи варто дорослим спати вдень, завжди було предметом дискусій. Якщо користь денного сну для дітей вже давно засвідчена – цей вид відпочинку позитивно впливає на психічний та фізичний розвиток малюків і запобігає ризику нейрологічних та психічних захворювань, – то питання, чи є корисним денний сон для дорослих, залишалося відкритим.

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Лікар-сомнолог Ольга Бегашева зазначила, що денний сон може бути корисним для дорослих лише за умови, що його тривалість не перевищує 50 хвилин.

"Науковці давно встановили золоте правило денного сну. Якщо після короткої денної перерви ви відчули приріст енергії, а якість вашого нічного сну не порушена, то це можна вважати корисною практикою. Продуктивний денний відпочинок не має тривати понад 50 хвилин. Відсутність перебору з тривалістю важлива, оскільки довгий денний сон може перетворитися на глибокий сон, що може викликати почуття втоми та розладу після пробудження, а також призвести до проблем із засипанням вночі", – розповіла Ольга.

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Розрізняють декілька видів денного сну, які можуть бути корисними:

Мікросон (2-5 хвилин) допомагає знизити відчуття сонливості. Слід пам'ятати, що такий короткий сон може бути важливим у ситуаціях підвищеної небезпеки, наприклад, при керуванні автомобілем. Тому, якщо ви помічаєте, що ваша увага падає під час важливих справ, краще зробити невелику перерву на мікросон. Міні-сон (5-20 хвилин) допомагає відновити рухову активність та підтримати рівень уваги. Сон (20-50 хвилин) сприяє зміцненню м'язової пам'яті (це корисно під час тренувань) і навіть може поліпшити довготривалу пам'ять.

Отже, денний сон може бути корисним для дорослих, але важливо дотримуватися рекомендацій та обмежувати тривалість відпочинку до 50 хвилин. Вибір типу денного сну залежить від конкретних обставин, але слід пам'ятати, що правильно організований відпочинок може позитивно вплинути на вашу продуктивність та загальний стан організму.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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