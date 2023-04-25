Створено перший у світі 'розумний' пістолет, з якого може стріляти лише його власник

Компанія Biofire Technologies (США) розробила та почала виготовляти перший у світі біометричний пістолет Biofire Smart Gun. Ним зможуть скористатися лише його авторизовані власники.

Biofire Smart Gun це вогнепальна зброя калібру 9 мм, в якій використовується біометрична система розпізнавання відбитків пальців та обличчя, що дозволяє використовувати її лише авторизованим користувачам, повідомляє The Telegraph. Виробник позиціонує його як найбезпечнішу зброю для зберігання у будинку.

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Так, у пістолет вбудований сканер відбитків пальців, і він блокується, як тільки ви випускаєте його з рук, і не може вистрілити, якщо його тримає не авторизований користувач. Окрім сенсора відбитка пальців на рукоятці, модель оснащена 3D-датчиком розпізнавання облич, який, як стверджує виробник, працює навіть у повній темряві.

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Напівавтоматичний пістолет має калібр 9 мм під патрон Люгер – найпопулярніший калібр у США. Корпус пістолета виконаний зі сталі та композитних матеріалів, а загальна вага без набоїв становить трохи більше кілограма. Пістолет може бути оснащений обоймами на 10 або 15 патронів.

The Telegraph пише, що розумна зброя від Biofire Technologies двічі не вистрілила під час демонстрації в штаб-квартирі Biofire у Брумфілді (штат Колорадо). Кай Клопфер, засновник і виконавчий директор компанії, сказав, що програмне забезпечення та електроніка були повністю протестовані, і несправність пов'язана з механікою пістолета.

Він запевнив, що до цього випадку під час демонстрації зброя успішно стріляла, працювала й технологія розпізнавання облич.

Спочатку Клопфер спочатку без проблем вистрілив із пострілу й опустив пістолет. Потім інший чоловік спробував вистрілити, але не зміг, оскільки пістолет не впізнав його обличчя.

Коли Клопфер повернувся, щоб знову запустити зброю. Саме в цей момент пістолет несподівано клацнув двічі, хоча вистрілив під час наступних натискань на спусковий гачок. Потім було продемонстровано інший прототип, і ця зброя працювала, як планувалося.

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