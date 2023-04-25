Создан первый в мире 'умный' пистолет, из которого может стрелять только его владелец

Компания Biofire Technologies (США) разработала и начала производить первый в мире биометрический пистолет Biofire Smart Gun. Им смогут воспользоваться только его авторизованные владельцы.

Biofire Smart Gun это огнестрельное оружие калибра 9 мм, в котором используется биометрическая система распознавания отпечатков пальцев и лица, позволяющая использовать его только авторизованным пользователям, сообщает The Telegraph. Производитель позиционирует его как самое безопасное оружие для хранения в доме.

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Да, в пистолет встроен сканер отпечатков пальцев, и он блокируется, как только вы выпускаете его из рук, и не может выстрелить, если его держит не авторизованный пользователь. Помимо сенсора отпечатка пальцев на рукоятке модель оснащена 3D-датчиком распознавания лиц, который, как утверждает производитель, работает даже в полной темноте.

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Полуавтоматический пистолет имеет калибр 9 мм под патрон Люгер – самый популярный калибр в США. Корпус пистолета выполнен из стали и композитных материалов, а общий вес без патронов составляет чуть больше килограмма. Пистолет может быть оборудован обоймами на 10 или 15 патронов.

The Telegraph пишет, что разумное оружие от Biofire Technologies дважды не выстрелило во время демонстрации в штаб-квартире Biofire в Брумфилде (штат Колорадо). Кай Клопфер, основатель и исполнительный директор компании, сказал, что программное обеспечение и электроника были полностью протестированы и неисправность связана с механикой пистолета.

Он заверил, что до этого случая во время демонстрации оружие успешно стреляло, работала и технология распознавания лиц.

Сначала Клопфер сперва без проблем выстрелил из выстрела и опустил пистолет. Затем другой мужчина попытался выстрелить, но не смог, поскольку пистолет не узнал его лица.

Когда Клопфер вернулся, чтобы снова запустить оружие. Именно в этот момент пистолет неожиданно щелкнул дважды, хотя выстрелил при следующих нажатиях на спусковой крючок. Затем был продемонстрирован другой прототип, и это оружие работало, как планировалось.

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