Ученые нашли способ заживлять раны втрое быстрее: как это работает

Медики открыли способ лечить раны втрое быстрее с помощью электричества. Новую методику планируется использовать для заживления хронических ран, что является серьезной проблемой для здоровья и может привести к ампутации.

Как сообщает SciencAalert, международная группа из Швеции и Германии разработала метод, использующий электрическую стимуляцию для ускорения процесса заживления. Работа опубликована в журнале Lab on a Chip.

Исследователи использовали одно из свойств клеток кожи – электротаксис, то есть способность направленно "мигрировать" в электрических полях. Это означает, что если чашку Петри с клетками кожи поместить в электрическое поле, клетки перестают двигаться в беспорядке и начинают двигаться в одном направлении.

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Используя крошечный чип, исследователи смогли сравнить заживление ран на искусственной коже, стимулируя одну рану электричеством и позволяя другой заживать без электричества. Различия были поразительными: рана, испытывавшая электрическую стимуляцию, зажила втрое быстрее по сравнению с контрольной.

Белок, вызывающий рост опухолей, применили в лечении не заживающих ран. Ученые синтезировали соединение, которое поможет при заживлении хронических ран у больных диабетом. Что интересно, стимуляция помогла и при заживлении ран на искусственной коже, в клетках которых были метаболические изменения, возникающие при диабете. В результате "больная" кожа зажила почти так же быстро, как обычная "здоровая".

В будущем исследователи планируют разработать более индивидуальный подход к лечению каждой раны, получив способ "сканировать" раны и адаптировать стимуляцию под конкретный случай.

Предлагаем узнать новое изобретение ученых, которое не повредит даже детям, которые его могут проглотить.

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