Ученые нашли новую причину, почему волосы седеют

Ученые из Школы медицины Гроссмана Нью-Йоркского университета считают, что нашли причину, почему человеческие волосы теряют свой цвет, когда мы стареем. Новое исследование показало, что стволовые клетки могут "застрять" и стать неспособными поддерживать цвет волос и они седеют.

Как сообщает The Guardian, выяснилось, что некоторые стволовые клетки обладают способностью перемещаться между отделами роста в волосяных фолликулах, но когда мы стареем, они больше не могут двигаться, то есть у нас появляются седые волосы. Клетки, называемые McSC (стволовые клетки меланоцитов), застревают в отделах волосяного фолликула, вызывая рост седых волос.

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Отмечается, что во время нормального роста волос эти клетки постоянно двигаются вперед и назад, путешествуя между развивающимися отделами волосяного фолликула и внутри этих отделов McSC подвергаются воздействию сигналов, влияющих на зрелость.

Полученные результаты показывают, что по мере того, как волосы стареют, выпадают, а затем снова отрастают, все большее количество McSC застревает в отделе стволовых клеток, что называется выпуклостью волосяного фолликула. Затем они не созревают и не могут вернуться в свое первоначальное место в отсеке, где были бы задействованы в регенерации в пигментные клетки (другие цвета).

Пока ученые провели исследования на мышах и надеются, что если поэкспериментируют с людьми, то смогут изобрести потенциальный способ устранить поседение волос или вообще предотвратить это.

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Ведущий исследователь исследования Ци Сун, докторант NYU Langone Health в Нью-Йорке, сказал: "Наше исследование дополняет наше базовое понимание того, как стволовые клетки меланоцитов окрашивают волосы. Новооткрытые механизмы повышают вероятность того, что такое же фиксированное расположение стволовых клеток меланоцитов у людей".

По его словам, если помочь застрявшим клеткам снова двигаться между развивающимися отделами волосяных фолликулов, можно найти потенциальный путь для восстановления или предотвращения поседения человеческих волос.

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