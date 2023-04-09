Забудьте о них: названы пять причесок, которые сделают вас постарше (фото)

Едва ли не каждая женщина хочет иметь роскошные, шелковистые, здоровые и густые волосы. Как известно, оно придает силу и жизненную энергию.

Однако некоторые прически могут прибавить вам возраст и будут стареть. В первую очередь забудьте о начесе, пишет УНИАН.

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Высокий хвост

Если вы думаете, что тугим высоким хвостом сможете натянуть кожу на лицо, это ошибка. Такая прическа подойдет молодым девушкам, а вот женщинам 30+ нужно подбирать прически, соответствующие их возрасту. В противном случае образ будет похож на детский и даже бессмысленный, сможет вызвать диссонанс с вашей внешностью.

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Собранные волосы

В основном после 30 лет у женщин появляются первые морщинки. Если собирать волосы, то это будет подчеркивать ваш возраст и несовершенство лица. Поэтому стилисты советуют делать более небрежные прически, которые зрительно уберут 10 лет.

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Начес

Начес был актуальным еще в 80-90-х годах. Если же сейчас захотите повторить, то все вокруг поймут, сколько вам на самом деле лет. Лучше всего для создания объема использовать лак для прикорневой зоны.

Длинные волосы

Считается, если женщина старше, то и волосы у нее должны быть короткими. По мнению стилистов, длинные локоны визуально ухудшат образ, в том числе и лицо. Поэтому советуют делать акцент на объеме, объеме, а не длине.

Челка

Челка утяжеляет нижнюю часть лица, добавляя несколько лет. Лучше показать красивые скулы, нет морщин. Стилисты убеждены, что челка подходит только девушкам до 25 лет.

Напомним, что в 2023 году особенно актуальны будут короткие стрижки. Такие прически выглядят эффектно и создают акцент в общем образе.

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