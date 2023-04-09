Забудьте про них: названо п'ять зачісок, які зроблять вас старішими (фото)

Чи не кожна жінка хоче мати розкішне, шовковисте, здорове та густе волосся. Як відомо, воно надає силу та життєву енергію.

Проте деякі зачіски можуть додати вам віку та будуть старити. Насамперед забудьте про начісування, пише УНІАН.

Читайте також: П'ять видів манікюру, які застаріли та стали неактуальними в 2023 році (фото)

Високий хвіст

Якщо ви думаєте, що тугим високим хвостом зможете натягнути шкіру на обличчя, то це помилка. Така зачіска підійде молодим дівчатам, а ось жінкам 30+ потрібно підбирати зачіски, відповідні до їхнього віку. В іншому випадку образ буде схожий на дитячий та навіть безглуздий, зможе викликати дисонанс з вашою зовнішністю.

Відео дня

Зібране волосся

Здебільшого після 30 років в жінок з'являються перші зморшки. Якщо збирати волосся, то це підкреслюватиме ваш вік та недосконалості обличчя. Тому стилісти радять робити більш недбалі зачіски, які візуально приберуть 10 років.

Читайте також: Заховайте далеко у шафу – п'ять антитрендів взуття на весну (фото)

Начісування

Начісування було актуальним ще в 80-90-х роках. Якщо ж нині захочете повторити, то всі навколо зрозуміють, скільки насправді вам років. Найкраще для створення об'єму використовувати лак для прикореневої зони.

Довге волосся

Вважається, якщо жінка старша, то й волосся у неї має бути коротким. На думку стилістів, довгі локони візуально погіршать образ, зокрема й обличчя. Тому радять все ж робити акцент на обсязі, об'ємі, а не довжині.

Чубчик

Чубчик обтяжує нижню частину обличчя, додаючи кілька років. Краще показати красиві вилиці, не маєте зморшок. Стилісти переконані, що чубчик підходить тільки дівчатам до 25 років.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

Раніше UAportal писав, як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!