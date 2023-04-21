Вчені знайшли нову причину, чому волосся сивіє

Науковці зі Школи медицини Гроссмана Нью-Йоркського університету вважають, що знайшли причину, чому людське волосся втрачає свій колір, коли ми старіємо. Нове дослідження показало, що стовбурові клітини можуть "застрягти" та стати нездатними підтримувати колір волосся й воно сивіє.

Як повідомляє The Guardian, з'ясувалося, що деякі стовбурові клітини мають здатність переміщатися між відділами росту у волосяних фолікулах, але коли ми старіємо, вони більше не можуть рухатися, тобто у нас з’являється сиве волосся. Клітини, які називаються McSC (стовбурові клітини меланоцитів), застрягають у відділах волосяного фолікула, викликаючи ріст сивого волосся.

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Зазначається, що під час нормального росту волосся ці клітини постійно рухаються вперед і назад, подорожуючи між відділами волосяного фолікула, що розвивається, і всередині цих відділів McSC піддаються впливу сигналів, які впливають на зрілість.

Отримані результати показують, що в міру того, як волосся старіє, випадає, а потім знову відростає, все більша кількість McSC застряє у відділі стовбурових клітин, що називається опуклістю волосяного фолікула. Потім вони не дозрівають і не можуть повернутися до свого початкового місця у відсіку, де були б задіяні у регенерації в пігментні клітини (інші кольори).

Поки вчені провели дослідження на мишах та сподіваються, що коли поекспериментують з людьми, то зможуть винайти потенційний спосіб усунути посивіння волосся або взагалі запобігти цьому.

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Провідний дослідник дослідження Ці Сун, докторант NYU Langone Health у Нью-Йорку, сказав: "Наше дослідження доповнює наше базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів фарбують волосся. Нововідкриті механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване розташування стовбурових клітин меланоцитів може існувати й в людей".

За його словами, якщо допомогти застряглим клітинам знову рухатися між відділами волосяних фолікулів, що розвиваються, можна знайти потенційний шлях для відновлення або запобігання посивінню людського волосся.

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