Ці кольори додадуть років: як краще не фарбувати волосся

Іноді бажання змінити зачіску чи колір волосся можуть обернутися трагедією. Оскільки у цих важливих справах треба враховувати особливості конкретної зовнішності.

Проте деякі відтінки суттєво додають років та роблять старішими. UAportal розповідає, яких кольорів волосся варто уникати.

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Сріблясто-білий чи попелястий

Цей колір дуже близький до натуральної сивину, тому легко підкреслює проблемні ділянки шкіри. Найчастіше такий колір підходить тільки дівчатам з виразними рисами обличчя, чіткою лінією щелепи та темними очима.

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Темні чорний та коричневий

Будь-які дуже темні відтінки одразу підкреслює темні кола, пігментні плями, зморшки та інші проблеми.

Стилісти радять: чим ви старші, тим світліший повинен бути колір вашого волосся. Тому можете сміливо додавати кілька світлих пасм або зробити перехід від коріння до кінчиків.

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Контрастне мелювання

Контрастне мелювання вже давно вийшло з моди, ще й може додавати багато років. Техніка дешевить, тому краще надати перевагу шатун або балаяж.

Червоне волосся

Червоні відтінки легко підкреслюють проблемні місця вашої шкіри. Наприклад, роблять виразнішими пігментні плями, висипання чи купероз.

Дуже яскраві відтінки можуть зробити образ дешевим та надто театральним. Якщо хочете пофарбувати волосся у червоний, краще обрати більш природний колір, наприклад, рудий чи мідний.

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Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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