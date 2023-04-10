Приховає зморшки та розкриє погляд: цей макіяж зробить молодшим на 10 років

Візажистка Калондія Кейсі (Kalondia Casey) пояснила, який макіяж дозволить виглядати молодше. Для цього треба зробити певний трюк з нанесенням тіней на очі.

У своєму Тік-Ток вона поділилася простим лайфхаком, який займає тільки 10 хвилин. Результат вас приємно потішить.

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Насамперед візажистка нанесла основу під макіяж та консилер на повіки Ці дві простих дії допоможуть згладити нерівності шкіри.

Після цього Кейсі поставила крапку над повікою, використавши кисть з невеликою кількістю тіней. У цьому місці надалі буде використовуватися перехідний колір. За словами експертки, такий трюк піднімає навислу повіку і відвертає увагу від зморщок.

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Потім вона почала наносити тіні та розтушовувати їх, уникаючи складок повік. Такий перехідний колір має бути тілесного відтінку, схожого за кольором з тоном шкіри.

Наступним кроком є нанесення більш темного відтінку на зовнішній кут повіки. Завдяки цьому трюку можна візуально збільшити очі.

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Після треба нанести спрей для закріплення макіяжу на безіменні пальці. Далі Кейсі набрала трохи мерехтливих тіней та нанесла їх на рухому повіку.

"Я наношу їх прямо на рухому повіку. Дами, такий спосіб моментально підтягує її і відкриває очі," – наголосила візажистка.

У кінці Кейсі за допомогою кисті розтушувала тіні, зазначивши, що тепер макіяж виглядає природно і витончено. Візуально ви матимете молодший вигляд, оскільки акцент буде на очі, а не зморшки.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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