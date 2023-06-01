Врятує зламану застібку та відновить вигляд взуття: незвичайні способи застосування олії

Олію можна використати не лише для приготування їжі, але й у побуті: відполірувати взуття та полагодити блискавку. Вона надає взуттю блиск та робить його водонепроникним.

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Поліроль для взуття

1. Помийте взуття, дочекайтесь висихання.

2. Нанесіть краплю масла на чисту суху тканину та натріть нею поверхню взуття.

3. Залиште на 10-15 хвилин;

4. Приберіть надлишки олії.

5. Не можна застосувати олію для штучної шкіри та взуття з тканини.

Як полагодити зламану застібку

Візьміть ватну паличку, змочіть в олії та протріть ланки застібки, не зачіпаючи тканину.

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Нагадаємо, ми вже писали, що робити, коли ламаються підбори.

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