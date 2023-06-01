Спасет сломанную застежку и восстановит обуви: необычные способы применения масла

Масло можно использовать не только для приготовления пищи, но и в быту: отполировать обувь и починить молнию. Она придает обуви блеск и делает ее водонепроницаемой.

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Полироль для обуви

1. Помойте обувь, дождитесь высыхания.

2. Нанесите каплю масла на чистую сухую ткань и натрите поверхность обуви.

3. Оставьте на 10-15 минут;

4. Удалите излишки масла.

5. Нельзя использовать масло для искусственной кожи и обуви из ткани.

Как починить сломанную застежку

Возьмите ватную палочку, смочите в масле и протрите звенья застежки, не затрагивая ткань.

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