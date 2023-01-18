Спатиметься солодко: 7 кращих фільмів, які варто переглядати перед сном

Ми всі знаємо, що для міцного швидкого сну нам потрібно відкласти пристрої принаймні за 30 хвилин до сну. Однак у певні дні, особливо після напруженої роботи, хочеться просто відключити мозок і подивитися щось корисне та заспокійливе. Сьогоднішня підбірка саме для такого моменту. Обирайте один з семи фільмів і насолоджуйтесь приємними емоціями перед сном. Можливо під час сеансу ви так розслабитесь, що навіть заснете – це теж буде чудовий результат після важкого трудового дня.

Дуже погані матусі (2016)

Достатньо весела та дотепна, хоч і не дуже оригінальна комедія про сучасних матусь, які вирішили добряче відірватись. За сюжетом, молода матуся на ім'я Емі, щаслива власниця істеричної доньки, тупуватого синочка та чоловіка-нехлюя, буквально розривається між роботою, домашніми справами та нескінченними батьківськими зборами, намагаючись досягти ідеалу материнства. Долею випадку Емі знайомиться з енергійною матір'ю-одиначкою Карлою і затурканою домогосподаркою Кікі, які змушують її по-новому поглянути на світ і своє місце в ньому. Замість того щоб комплексувати, Емі вирішує махнути на все рукою і піти з новими подругами у відрив…

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Остання відпустка (2006)

Легка та весела мелодраматична комедія. Головна героїня – продавець кухонного начиння Джорджія Берд, яка буквально не може підняти голови через свою роботу. У неї є "щоденник бажань", але при цьому немає сім'ї і вона навіть не знає, як привернути увагу коханої людини. Одного дня Джорджія дізнається, що скоро помре. Звичайно ж, прекрасно усвідомлюючи, що її життя нікчемне, енергійна але сором’язлива жіночка починає здійснювати свої мрії.

Джулі і Джулія: Готуємо щастя за рецептом / Юлія і Джулія (2009)

Фільм розповідає про життя двох жінок, що належать до різних епох і соціальних верств, але однаково захоплених кулінарією і постійною роботою над собою. Джулі Пауелл мріє про письменницьку кар'єру, але черги з видавців біля її дверей, на жаль, не спостерігається. Щоб відволіктися від щоденної рутини, вона вирішує поставити перед собою мету: за рік приготувати більше п'ятисот рецептів описаних у відомій книзі Джулії Чайлд. Розповідь про свої кухарські пригоди Джулі оформляє в щоденні замітки, що публікуються в особистому блозі.

Паралельно цій історії показане і життя самої місіс Чайлд. Опинившись у Франції через службу чоловіка, вона з усією притаманною їй пристрастю почала осягати місцеву кухню. Свій досвід вона перенесла в книгу, яка на довгі роки стала флагманом кухарського мистецтва. Складнощі, що виникають на шляху обох жінок, роблять їх тільки сильнішими. А підтримка близьких зайвий раз допомагає переконатися, що вони йдуть правильним шляхом.

Диявол носить "Прада" (2006)

Креативна екранізація літературних спогадів Лорен Вайсберг, написаних під враженням нетривалої співпраці з Vogue. За сюжетом Юна Енді Сакс, провінційна журналістка з великими амбіціями, скромним досвідом і бажанням публікуватися в "Нью-Йоркському" медіа, отримує роботу в модному глянцевому "Подіумі".

Дівчині належить стати асистенткою головного редактора Міранди Прістлі – великої і жахливої ​​законодавиці світу моди, що приводить в священний трепет модельєрів, фотографів і редакторів. Співпрацювати з "Подіумом" мріють всі дівчата, проте Енді Сакс не до душі "модна" робота: емблема D & G для неї звук порожній, почуття стилю незнайоме, а шостий розмір одягу жахливим не здається.

Рататуй (2007)

Американський повнометражний комедійний анімаційний фільм. Саме ця соковита та затишна стрічка може зробити ваш вечір краще. За сюжетом, щур Ремі живе зі своєю сім'єю в сільському будиночку. Він має надзвичайно тонкий нюх і відчуття смаку. Телепередача про книгу найкращого кухаря Франції Гюсто, яку він побачив у будинку, відкриває перед ним світ куховарства. Господарка будинку дізналася про існування щурячої сім'ї і виганяє її зі свого будинку.

Ремі потрапляє у водостік і губить своїх близьких. Вибравшись нагору, опиняється у Парижі біля ресторану відомого Гюсто, який на той час помер. Талановитий пацючок потрапляє на кухню ресторану і рятує зіпсований посудомийником Лінгвіні суп, проте його життю загрожує небезпека, адже кухарі хочуть вбити хвостатого. Його зловили й доручають Лінгвіні знищити щура. Хлопець і Ремі знаходять спільну мову і починають працювати разом.

З 13 в 30 (2004)

Цікава комедія з часткою фантазії. Всі маленькі діти хочуть якомога швидше стати дорослими. Але вони не розуміють, що коли пройдуть дитячі роки, і вони стануть дорослими, то захочуть назад. Дженна Рінк – звичайний підліток. Їй всього тринадцять років і вона пристрасно бажає потрапити до шкільної групи "Six Chicks". Настає день народження Дженни і її кращий друг Метт підносить в подарунок будиночок, який він змайстрував своїми руками. А зверху пилок, який може здійснити всі бажання.

Дівчинка загадала стати дорослішою, 30-річною, і бути такою ж красивою як фото-моделі в журналах. Уже наступного ранку вона прокидається в незнайомій квартирі. Виявляється їй тридцять і вона редактор популярного журналу. Але вона зовсім нічого не знає про власне нове життя, як пройшли ті сімнадцять років. І з усіх знайомих знаходить тільки Метта. Але як виявилося вони перестали спілкуватися відразу ж після тієї ночі. Що ж сталося і хто для Дженні Метт? Просто друг чи можливо щось набагато більше.

Готель "Гранд Будапешт" (2014)

Дія фільму розповідає про легендарного консьєржа популярного європейського готелю "Гранд Будапешт", який протягом майже усього двадцятого століття перебував в центрі політичних, культурних та релігійних скандалів. Крадіжка безцінної картини епохи Відродження, боротьба аристократів за багатомільйонний спадок, дві світові війни… Все це розгорталася на очах у непримітного консьєржа, який, немов тінь, стежив за основними потрясіннями суспільства в 20 столітті.

Нагадаємо, поки весь святковий настрій не вивітрився, а вулиці досі періодично покриваються снігом, пропонуємо вам переглянути 5 фільмів з різдвяною атмосферою. Ці стрічки сподобаються всій родині.

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