Топ-5 найатмосферніших сучасних фільмів про Різдво

Хто ж не любить Новий рік та Різдво? Звичайно, кожному хочеться відчути хоч маленьку краплинку казки та святкового настрою, навіть якщо за вікном не лежить сніг а життя здається не таким вже й райдужним. В тихий приємний вечір закутатись в плед, взяти чашку гарячого напою та насолодитися атмосферою дива та гарного настрою – звучить як чудова ідея для кожного. Тож сьогодні пропонуємо вам 5 найатмосферніших сучасних фільмів про Різдво.

Лускунчик та чотири королівства (2018)

У Різдвяні свята юна Клара готується разом з іншими отримати подарунки. Завдяки грі з нитками, вона опиняється в іншому світі і послідовно відвідує три королівства. Тут дівчинці доведеться зустрітися з найдивовижнішими персонажами, які зроблять її пригоди незабутніми. Однак щастя і безтурботність не можуть тривати вічно. Попереду у героїні ще одна країна, де стан справ зовсім інший.

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Сніг, квіти та солодощі залишаються за спиною, а попереду знайомство з Мишачим королем і його армією. У головного антагоніста є свої причини боротися за владу, але вони не мають нічого спільного з добром і порядністю. У подібних ситуаціях Клара ніколи не опинялася, тому без допомоги дівчинці точно не обійтися. Залишилося з'ясувати, чи буде справедливість тріумфувати на цей раз?

Лицар перед Різдвом (2019)

Британський лицар чарівним чином переноситься з XIV століття в 2019 рік. Сер Коул опиняється в маленькому американському містечку під Різдво, де зустрічає розумну і добру шкільну вчительку Брук, яка не вірить у кохання. Дівчина допомагає Коулу звикнути до сучасного світу, адже він вважає машини металевими конями, а офіціанток називає слугами. Щоб повернутися додому, лицар повинен виконати таємничий квест. Поки Брук допомагає йому розгадати цю загадку, галантний кавалер повертає дівчині віру в кохання. Незабаром Коул задається питанням, чи справді він хоче повернутися додому?

Дух Різдва (2022)

Різдвяний мюзикл за мотивами старої, як світ, казки Чарльза Дікенса, в яку додали гумору й музичних номерів. Про трьох духів Різдва і невиправного скнару.

Напередодні Різдва духи Минулого, Теперішнього та Майбутнього обирають втрачену душу, яка потребує морального та емоційного порятунку від грішного існування. Цього року такою душею виявляється успішний бізнесмен Клінт – людина, яка втратила страх і сумління. Однак замість того, щоб вивчити належний урок, Клінт пробуджує особистісну кризу в самій примарі Теперішнього, яка явно втомилася від свого моралізаторського образу.

Щасливого Різдва (2019)

У центрі сюжету, Кейт – цинічна, хоча й мила дівчина, яка працює в одному з різдвяних магазинів в ролі дівчини-ельфа. Дівчина втомилася вірити в Різдво, адже в житті у неї одні неприємності. Кейт постійно доводиться думати, як прожити ще один день, як заробити грошей, яких постійно не вистачає. Постійні борги, невлаштованість в особистому житті, незадоволеність собою – все це призводить до цинічності. Не без заздрості спостерігає вона за усміхненими покупцями в магазині, які готують різдвяні подарунки своїм близьким. Ось тільки Кейт нікому не потрібна, а тому вся різдвяна барвиста мішура і дзвін дзвіночків викликають у неї гірке розчарування і злість. Але коли в магазині з'являється чарівний хлопець Том, героїня змінює погляди на життя.

Любіть Куперів (2015)

Купери – середньостатистична звичайна і велика американська сім'я, яка складається з чотирьох поколінь абсолютно різних людей яких крім кровного споріднення об'єднує і те що раз на рік вони збираються всі разом що б провести новорічні свята і Різдво. Стара сімейна пара Шарлота і Сем вирішують зібрати всіх своїх родичів разом за одним святковим столом. Але в цей рік є неприємний привід їх загального збору. Після свят ця літня пара має намір оголосити своїм дітям і родичам що вони розлучаються.

У багатьох з родичів є справи і важливіші і кожен занурений у свої проблеми. Але все ж віддаючи дань незмінній традиції вони збираються і в цей рік.

Нагадаємо, UAportal розповів про 7 найкращих українських різдвяних фільмів, які варто дивитись усією родиною.

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