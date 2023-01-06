Топ-7 українських різдвяних фільмів, які варто дивитись усією родиною

У багатьох українців за роки існування українського кінематографу встигло скластися враження, що це не надто якісне, безсюжетне та нудне дійство. Якщо ви досі так думаєте, то насправді не бачили українського кіно. Особливу атмосферу створюють стрічки, сюжет яких присвячено зимовим святам. Сьогодні UAportal зібрав для вас список кращих фільмів, які ідеально підходять до перегляду у новорічні канікули. Збирайтеся всією родиною та занурюйтесь в нашу культурну спадщину.

Пекельна Хоругва, або Різдво козацьке

Пригодницьке фентезі, режисер Михайло Костров, 2019

Козакам, які віддали своє життя в бою за рідну землю, прощаються всі гріхи. Обуреним цим, Чорт побився об заклад зі святим Петром, що зможе заманити у своє царство і втримати там до Різдва найліпшого козака. І якщо Чорт виграє парі, то і козаки потраплятимуть у пекло. Так і опинився козак Семен у підземеллі нечистої сили. І чи вдасться йому звідти вибратися?

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"Пекельна Хоругва" – це запальна суміш з українського фольклору, масштабних бойових сцен, історії кохання та дружби і, звичайно ж, гумору. І зовсім неочікувано глядач отримує ідеальну різдвяну казку для всієї родини.

Казка про гроші

Казка, режисерка Олеся Моргунець-Ісаєнко, 2017

У Йом-Кіпур, або ж Судний день, Чорт може забрати будь-кого. Саме така доля спіткала шинкаря єврея Янкеля. І аби не залишати села без шинка, звичайний сільський парубок Левко привласнює його собі. Щоправда, нещодавно Левко успадкував млин дядька, і надто вже почав цінувати гроші понад усе.

Фільм-казка показує, як людина змінюється та втрачає себе і людей поряд у гонитві за грошима. Однак Левко не знає, що нечиста сила полює і за ним. Чи встигне він все виправити, перш ніж Чорт добереться і до нього?

Вавилон ХХ

Драма, режисер Іван Миколайчук, 1979

"Вавилон ХХ" розповідає про напівміфічні часи революції 1920-их років. На прикладі маленького закритого суспільства села Вавилону на початку нової ери показуються часи змін та перетворень. Насамперед це стосується політично-суспільних змін та приходу комуни. Утім це лише маска кіноцензури СРСР.

Цей фільм передусім про зміну людської природи в кризові часи. Іван Миколайчук, культова особистість в історії українського кіно, розповів історію фрагментарно, через призму магічного реалізму. Стрічка має складну та метафоричну кіномову, як і українське поетичне кіно.

Креденс

Різдвяна казка, драма, режисер Валентин Васянович, 2013

Щоб просто жити і займатися своєю справою, герою необхідно пройти серйозні випробування. Чому так влаштоване життя? Чи варто йти на компроміс із собою заради міфічних благ? Ось основні питання, що хвилюють героя. Дія фільму відбувається у зимовому Львові. За святково прикрашеними фасадами будинків ховаються неприбрані двори та необлаштовані приміщення, а за зовнішньою привітністю та щедрістю людей ховаються дикі бажання та аморальні поступки.

Пригоди S Миколая

Сімейна комедія, режисер Семен Горов, 2018

Історія про пригоди другокласника Артема, чия родина щойно переїхала з великого міста до будинку в Карпатах. До Артема напередодні Дня Святого Миколая зненацька з'являється сам Миколай. По суті, це лиходій у костюмі чарівника. Хлопчику разом із сестрою та місцевими дітлахами доводиться виявити справжню згуртованість, сміливість та винахідливість, щоб перемогти злодія та врятувати справжнього Святого.

Пекельна хоругва або Різдво Козацьке

Художній фільм-казка, режисер Михайло Костров, 2019

За сюжетом, чорт укладає парі з архангелом і мусить протримати козака в пеклі аж до Різдва. Інакше чорту доведеться одружитися. Натомість козак вчить малих чортенят тонкощам козацької справи, й завдяки своїм друзям має всі шанси вийти з пекла.

В екранізації казки Сашка Лірника є проблеми з комп’ютерними ефектами та театральністю дійства. Це найчастіші проблеми в українському кіно. Але попри негативну критику "Пекельна хоругва" складає враження самоіронічної комедії. Щоправда, після першого перегляду наважитися на другий уже важко.

Тільки диво або До кого приходить Святий Миколай

Фентезі, пригоди, режисерка Олена Каретник, 2018

Події фільму розгортаються напередодні свята Святого Миколая. Це історія юнака Северина та його сестри Аніки, які заради порятунку хворого батька долають низку випробувань і потрапляють у вир пригод. Під впливом різдвяного дива головні герої як долають труднощі, а й знаходять справжнє кохання і будують міцну дружбу.

Нагадаємо, у світі існує так багато фільмів і так багато кіноманів з різними смаками. Проте завжди є стрічки, які закохують у себе більшість глядачів. UAportal підготував список 7 найкращих фільмів, які варто переглянути вдруге.

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