Топ-7 украинских рождественских фильмов, которые стоит смотреть всей семьей

У многих украинцев за годы существования украинского кинематографа успело показаться, что это не слишком качественное, бессюжетное и скучное действо. Если вы так думаете, то на самом деле не видели украинского кино. Особую атмосферу создают ленты, сюжет которых посвящен зимним праздникам. Сегодня UAportal собрал для вас список лучших фильмов, идеально подходящих для просмотра в новогодние каникулы. Собирайтесь всей семьей и погружайтесь в наше культурное наследие.

Адская Хоругва, или Рождество казацкое

Приключенческое фэнтези, режиссер Михаил Костров, 2019

Казакам, отдавшим свою жизнь в бою за родную землю, прощаются все грехи. Возмущенным этим, Черт поспорил со святым Петром, который сможет заманить в свое царство и удержать там до Рождества лучшего казака. И если Черт выиграет пари, то и казаки будут попадать в ад. Так и оказался казак Семен в подземелье нечистой силы. Удастся ли ему оттуда выбраться?

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"Адская Хоругва" – это зажигательная смесь из украинского фольклора, масштабных боевых сцен, истории любви и дружбы и, конечно же, юмора. И совершенно неожиданно зритель получает идеальную рождественскую сказку для всей семьи.

Сказка о деньгах

Сказка, режиссер Олеся Моргунец-Исаенко, 2017

В Йом-Кипур, или Судный день, Черт может забрать любого. Именно такая судьба постигла трактирщика еврея Янкеля. И чтобы не оставлять села без кабака, обычный деревенский парень Левко присваивает его себе. Правда, недавно Левко унаследовал мельницу дяди, и слишком уж начал ценить деньги больше всего.

Фильм-сказка показывает, как человек меняется и теряет себя и людей рядом в погоне за деньгами. Однако Левко не знает, что нечистая сила охотится и за ним. Успеет ли он исправить, прежде чем Черт доберется и до него?

Вавилон ХХ

Драма, режиссер Иван Миколайчук, 1979

"Вавилон ХХ" рассказывает о полумифических временах революции 1920-х годов. На примере маленького закрытого общества села Вавилона в начале новой эры показываются времена перемен и преобразований. Прежде всего, это касается политически-общественных изменений и прихода коммуны. Впрочем, это лишь маска киноцензуры СССР.

Этот фильм, прежде всего, об изменении человеческой природы в кризисные времена. Иван Миколайчук, культовая личность в истории украинского кино, рассказал историю фрагментарно через призму магического реализма. Лента имеет сложный и метафорический киноязык, как и украинское поэтическое кино.

Креденс

Рождественская сказка, драма, режиссер Валентин Васянович, 2013

Чтобы просто жить и заниматься своим делом, герою необходимо пройти серьезные испытания. Почему так устроена жизнь? Следует ли идти на компромисс с собой ради мифических благ? Вот основные вопросы, волнующие героя. Действие фильма проходит в зимнем Львове. За празднично украшенными фасадами домов скрываются неубранные дворы и неустроенные помещения, а за внешней приветливостью и щедростью скрываются дикие желания и безнравственные уступки.

Приключения S Николая

Семейная комедия, режиссер Семен Горов, 2018

История о приключениях второклассника Артема, чья семья только что переехала из большого города в дом в Карпатах. В Артем накануне Дня Святого Николая неожиданно появляется сам Николай. По сути, это злодей в костюме волшебника. Мальчику вместе с сестрой и местными детьми приходится проявить настоящую сплоченность, смелость и изобретательность, чтобы победить вора и спасти настоящего Святого.

Адская хоругвь или Рождество Казацкое

Художественный фильм-сказка, режиссер Михаил Костров, 2019

По сюжету, черт заключает пари с архангелом и должен продержать казака в аду до Рождества. Иначе черту придется жениться. Зато казак учит малышей чертят тонкостям казацкого дела, и благодаря своим друзьям имеет все шансы выйти из ада.

В экранизации сказки Саши Лирника есть проблемы с компьютерными эффектами и театральностью действа. Это самые частые проблемы в украинском кино. Но несмотря на негативную критику "Адская хоругвь" создает впечатление самоиронической комедии. Правда, после первого пересмотра решиться на второй уже трудно.

Только чудо или К кому приходит Святой Николай

Фэнтези, приключения, режиссер Елена Каретник, 2018

События фильма разворачиваются в канун праздника Святого Николая. Это история юноши Северина и его сестры Аники, которые ради спасения больного отца одолевают ряд испытаний и попадают в водоворот приключений. Под влиянием рождественского чуда главные герои не только преодолевают трудности, но и обретают настоящую любовь и строят крепкую дружбу.

Напомним, в мире существует так много фильмов и так много киноманов с разными вкусами. Однако всегда есть ленты, влюбляющие в себя большинство зрителей. UAportal подготовил список 7 лучших фильмов, которые стоит посмотреть второй раз.

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