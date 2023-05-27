Спецпризначенці ефектно знищили 'Град' росіян на околицях Бахмуту (відео)

Українські військові продовжують стримувати загарбників на одній з найгарячіших точок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, спецпризначенці знищили РСЗВ "Град" окупантів на околицях Бахмуту.

Для цього захисники України використали безпілотники-камікадзе "Пегас". Відео опублікував у Telegram глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Обстрілявши позиції наших військових, росіяни намагалися швидко втекти з місця злочину та сховатися. Але це складно зробити, коли працюють "Пегаси". Одна "пташка" влученням у ходову частину зупинила "Град", інша – остаточно добила", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Федоров зазначив, що завдяки допомозі українців в "Армії дронів" незабаром таких безпілотників буде ще більше.

На відео можна побачити, як українські військові скеровують дрон-камікадзе у "Град", коли той рухається дорогою. На наступних кадрах показано влучання другого безпілотника.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

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