Спецназовцы эффектно уничтожили 'Град' россиян в окрестностях Бахмута (видео)

Украинские военные продолжают сдерживать захватчиков на одной из самых горячих точек фронта – Бахмутском направлении. В частности, спецназовцы уничтожили РСЗО "Град" оккупантов в окрестностях Бахмута.

Для этого защитники Украины использовали беспилотники-камикадзе "Пегас". Видео опубликовал в Telegram глава Минцифры Михаил Федоров.

"Обстреляв позиции наших военных, россияне пытались быстро скрыться с места преступления и скрыться. Но это сложно сделать, когда работают "Пегасы". Одна "птичка" попаданием в ходовую часть остановила "Град", другая – окончательно добила", – говорится в сообщении.

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Видео дня

Федоров отметил, что благодаря помощи украинцев в "Армии дронов" в скором времени таких беспилотников будет еще больше.

На видео можно увидеть, как украинские военные направляют дрон-камикадзе в "Град", когда тот двигается по дороге. На следующих кадрах показано попадание второго беспилотника.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

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