Впорається навіть дитина: рецепт трайфлу з малиною та смородиною нашвидкоруч

Трайфл – це традиційний англійський десерт, який дуже просто готується. Ягоди, ніжний крем та бісквіт створюють чудове поєднання.

Інгредієнти:

– Корж бісквітний – 1 шт.

– Вершки – 300 мл

– Цукор ванільний – 10 г

– Малина – 200 г

– Смородина – 300 г

– Лікер малиновий – 150 мл

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Спосіб приготування:

1. Помийте ягоди, обсушіть і видаліть плодоніжки. Смородину залийте лікером, посипте цукром,та доведіть до кипіння проваріть протягом 10 хвилин. Залиште охолоджуватись.

2. Холодні вершки збийте з ванільним цукром. Бісквіт, кекси або печиво поламайте невеликими шматочками, а кілька шматочків розітріть на крихту.

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3. Візьмітьпорційні склянки та розкладіть у них бісквіт, 2/3 малини і полийте половиною смородинової суміші. Викладіть шар вершків та посипте бісквітною крихтою, після чого викладіть решту малини і смородинової суміші.

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