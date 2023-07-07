Справится даже ребенок: рецепт трайфла с малиной и смородиной на скорую руку

Трайфл – это традиционный английский десерт, который очень просто готовится. Ягоды, нежный крем и бисквит создают отличное сочетание.

Ингредиенты:

– Корж бисквитный – 1 шт.

– сливки – 300 мл

– Сахар ванильный – 10 г

– Малина – 200 г

– Смородина – 300 г

– Ликер малиновый – 150 мл

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Способ приготовления:

1. Помойте ягоды, обсушите и удалите плодоножки. Смородину залейте ликером, посыпьте сахаром и доведите до кипения и проварите в течение 10 минут. Оставьте охлаждаться.

2. Холодные сливки взбейте с ванильным сахаром. Бисквит, кексы или печенье сломайте небольшими кусочками, а несколько кусочков разотрите на крошку.

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3. Возьмите порционные стаканы и разложите в них бисквит, 2/3 малины и полейте половиной смородиновой смеси. Выложите слой сливок и посыпьте бисквитной крошкой, после чего выложите остальную часть малины и смородиновой смеси.

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