Одразу піде у ріст: чим підживити перець

Перенесення розсади у відкритий ґрунт — це серйозне випробування для будь-якої рослини. Якщо в розсаднику умови максимально сприятливі (постійна температура, вологість, багатий поживний склад ґрунту), то в природному середовищі молоді рослини стикаються з перепадами температур, холодом, посухою та іншими стресовими факторами. Щоб адаптація пройшла успішно, необхідно вчасно провести підживлення.

Під час висадки перцю важливо одразу полити його засобом для укорінення, що допоможе швидше зміцнити кореневу систему. Як тільки рослина закріпиться, слід зосередитися на стимуляції росту зеленої маси. Про це повідомляє YouTube-канал "Наша дача".

На цьому етапі розвитку перець особливо потребує азоту — елементу, що відповідає за ріст листя та стебел. Чим більше зеленої маси сформує рослина, тим вищим буде її потенціал до плодоношення.

Однак азот нестійкий у ґрунті: він легко вимивається дощами або випаровується (особливо у формі аміаку), що може призвести до дефіциту. Ознаками нестачі є пожовтіння листя, опадання нижніх листків — рослина виводить азот із старих тканин для підтримки нових.

Щоб не допустити цього, слід вчасно поповнювати запаси азоту в ґрунті.

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Найкращі варіанти азотного підживлення для перцю

1. Курячий послід

Це натуральне і надзвичайно ефективне добриво, яке містить азот, кальцій, фосфор, калій і мікроелементи. Ідеально підходить для весняного внесення.

Як використовувати: Половину півлітрової банки перебродженого посліду розчинити у 10 літрах води. Вносити під кожну рослину 600–700 мл. Через тиждень підживлення можна повторити.

Мінуси: неприємний запах і трохи "брудний" процес внесення.

2. "Рост-концентрат"

Добриво з формулою NPK 15-7-7 забезпечує високий вміст азоту, а також фосфор і калій. До складу входить калієвий гумат і мікроелементи, які додатково стимулюють ріст.

Як застосовувати: 25 мл добрива розчинити в 10 літрах води. Під кожну рослину вносити 600–700 мл розчину.

3. Аміачна селітра

Це просте азотне добриво, яке містить азот у двох формах (нітратній та аміачній). Добре засвоюється, але не містить інших поживних речовин.

Рекомендується як резервний варіант, коли немає доступу до більш комплексних добрив.

Магній критично важливий для фотосинтезу та здорового вигляду листя. Додайте 1 ч. ложку сульфату магнію на 10 літрів води до будь-якого з вищеназваних добрив — це пришвидшить озеленення рослин і підтримає їхній загальний тонус.

Коли варто підживлювати: важливі умови

Проводьте підживлення лише за теплої погоди. Якщо вночі температура опускається до +10–13°C, перець може виглядати пригніченим не через дефіцит добрив, а через стрес від холоду. У таких випадках краще зачекати з підживленням до потепління.

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