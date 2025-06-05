Сразу пойдет в рост: чем подкормить перец

Перенос рассады в открытый грунт – это серьезное испытание для любого растения. Если в питомнике условия максимально благоприятны (постоянная температура, влажность, богатый питательный состав почвы), то в природной среде молодые растения сталкиваются с перепадами температур, холодом, засухой и другими стрессовыми факторами. Чтобы адаптация прошла успешно, необходимо своевременно провести подкормку.

При высадке перца важно сразу полить его средством для укоренения, что поможет быстрее укрепить корневую систему. Как только растение закрепится, следует сосредоточиться на стимуляции роста зелёной массы. Об этом сообщает YouTube-канал "Наша дача".

На этом этапе развития перец особенно нуждается в азоте — элементе, отвечающем за рост листьев и стеблей. Чем больше зеленой массы сформирует растение, тем выше будет его потенциал к плодоношению.

Однако азот неустойчив в почве: он легко вымывается дождями или улетучивается (особенно в форме аммиака), что может привести к дефициту. Признаками недостатка являются пожелтение листьев, опадание нижних листьев — растение выводит азот из старых тканей для поддержки новых.

Чтобы этого не допустить, следует своевременно пополнять запасы азота в почве.

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Лучшие варианты азотной подкормки для перца 1. Куриный помет — органическая классика

Это натуральное и очень эффективное удобрение, содержащее азот, кальций, фосфор, калий и микроэлементы. Идеально подходит для весеннего внесения.

Как использовать Половину полулитровой банки переброженного помета растворить в 10 литрах воды. Вносить под каждое растение 600–700 мл. Через неделю подкормку можно повторить.

Минусы: неприятный запах и немного "грязный" процесс внесения.

2. "Рост-концентрат" – удобная минеральная альтернатива

Удобрение с формулой NPK 15-7-7 обеспечивает высокое содержание азота, фосфор и калий. В состав входит калиевый гумат и микроэлементы, дополнительно стимулирующие рост.

Как использовать: 25 мл удобрения растворить в 10 литрах воды. Под каждое растение вносите 600–700 мл раствора.

3. Аммиачная селитра – базовый и доступный вариант

Это простое азотное удобрение, содержащее азот в двух формах (нитратной и аммиачной). Хорошо усваивается, но не содержит других питательных веществ.

Рекомендуется как резервный вариант, когда нет доступа к более комплексным удобрениям.

Магний критически важен для фотосинтеза и здорового вида листьев. Добавьте 1 час. ложку сульфата магния на 10 литров воды к любому из вышеуказанных удобрений – это ускорит озеленение растений и поддержит их общий тонус.

Когда следует подпитывать: важные условия

Проводите подкормку только при теплой погоде. Если ночью температура опускается до +10–13°C, перец может выглядеть подавленным не из-за дефицита удобрений, а из-за стресса от холода. В таких случаях лучше подождать с подкормкой до потепления.

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