США заарештували головного терориста, який підірвав аеропорт Кабула

США затримали Мохаммада Шаріфулу, обвинуваченого в організації вибуху в аеропорту Кабула в 2021 році, в результаті якого загинули 13 американських військовослужбовців та понад 170 афганських громадян. Затримання стало можливим завдяки спільним зусиллям спецслужб та розвідданим, наданим Пакистаном.

Обвинувальний акт вказує, що Шаріфулла, який раніше засуджений і відбував покарання, був завербований у 2016 році для роботи на ІДІЛ-К і брав участь у підготовці атаки, спостерігаючи за маршрутом для терористичної операції. Про те хто такий Мохаммад Шаріфулла пише CNN.

Президент Трамп назвав це затримання важливим кроком на шляху до відновлення справедливості для сімей загиблих і наголосив на рішучості США протистояти тероризму.

Мохаммада Шаріфулла, також відомий на прізвисько "Джафар", відбував покарання з 2019 року до двох тижнів до атаки в аеропорту. Після звільнення до нього одразу звернулися представники ІДІЛ-К, які доручили провести розвідку маршруту для терористичної операції.

За даними обвинувального акта, він ретельно перевіряв контрольні пункти та роботу правоохоронних органів, щоб переконатися, що потенційний нападник зможе безперешкодно здійснити атаку. Крім того, суд висуває звинувачення в його причетності до інших терактів, у тому числі нападу на посольство в Кабулі та підготовки атаки на московський нічний клуб.

У своєму зверненні до Конгресу, який пролунав напередодні, 4 березня, Трамп наголосив, що затримання Шаріфули — це важливий крок до забезпечення справедливості для американських сімей, які втратили своїх близьких в Афганістані.

"Ми зробили важливий крок для захисту наших громадян", - заявив він, додавши, що цей випадок демонструє рішучість США припиняти тероризм у всіх його проявах.

На думку президента, заходи, спрямовані на затримання терористів, показують, що уряд не допустить повторення трагедії, подібної до вибуху в аеропорту Кабула, і активно діятиме в інтересах національної безпеки.