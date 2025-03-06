США арестовали главного террориста, подорвавшего аэропорт Кабула

США задержали Мохаммада Шарифуллу, обвиняемого в организации взрыва в аэропорту Кабула в 2021 году, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и более 170 афганских граждан. Задержание стало возможным благодаря совместным усилиям спецслужб и разведданным, предоставленным Пакистаном.

Обвинительный акт указывает, что Шарифулла, ранее осуждённый и отбывавший наказание, был завербован в 2016 году для работы на ИДИЛ-К и участвовал в подготовке атаки, наблюдая за маршрутом для террористической операции. О том кто такой Мохаммад Шарифулла пишет CNN.

Президент Трамп назвал это задержание важным шагом на пути к восстановлению справедливости для семей погибших и подчеркнул решимость США противостоять терроризму.

Мохаммада Шарифулла, также известный под кличкой "Джафар", отбывал наказание с 2019 года до двух недель до атаки в аэропорту. После освобождения к нему сразу обратились представители ИДИЛ-К, поручившие провести разведку маршрута для террористической операции.

По данным обвинительного акта, он тщательно проверял контрольные пункты и работу правоохранительных органов, чтобы убедиться, что потенциальный нападающий сможет беспрепятственно совершить атаку. Кроме того, судом выдвигаются обвинения в его причастности к другим терактам, в том числе нападению на посольство в Кабуле и подготовке атаки на московский ночной клуб.

В своём обращении к Конгрессу, который прозвучал накануне, 4 марта, Трамп подчеркнул, что задержание Шарифуллы — это важный шаг к обеспечению справедливости для американских семей, потерявших своих близких в Афганистане.

"Мы сделали важный шаг для защиты наших граждан", — заявил он, добавив, что данный случай демонстрирует решимость США пресекать терроризм во всех его проявлениях.

По мнению президента, меры, направленные на задержание террористов, показывают, что правительство не допустит повторения трагедии, подобной взрыву в аэропорту Кабула, и будет активно действовать в интересах национальной безопасности.