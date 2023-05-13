ukr
русский
Економіка

Стало відомо, де в Україні найбільші пенсії

Билім Олена

Стало відомо, де в Україні найбільші пенсії

В Україні назвали три регіони, де пенсіонери мають найвищі виплати. У трійці лідерів – Київ, Донецька та Луганська області.

За даними Пенсійного фонду, окрім трьох вищевказаних регіонів, високі виплати мають також пенсіонери Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської та Запорізької області.

Читайте також: Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

У кінці рейтингу знаходяться пенсіонери з Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Зазначається, що рейтинг засновано на даних середнього розміру призначеної пенсійної виплати станом на 1 квітня 2023 року.

Сам рейтинг виглядає наступним чином:

  1. Київ — 7129,41 грн
  2. Донецька область — 6559,70 грн
  3. Луганська область — 6049,04 грн
  4. Дніпропетровська область — 5804,28 грн
  5. Житомирська область — 5649,78 грн
  6. Рівненська область — 5487,66 грн
  7. Запорізька область — 5416,23 грн
  8. Київська область — 5412 грн
  9. Харківська область — 5249,37 грн
  10. Полтавська область — 5096,70 грн
  11. Одеська область — 5001,49 грн
  12. Миколаївська область — 4899,11 грн
  13. Чернігівська область — 4747,64 грн
  14. Сумська область — 4722,63 грн
  15. Львівська область — 4700,37 грн
  16. Кіровоградська область — 4639,15 грн
  17. Черкаська область — 4575,21 грн
  18. Волинська область — 4440,41 грн
  19. Вінницька область — 4431,72 грн
  20. Івано-Франківська область — 4430,17 грн
  21. Херсонська область — 4408,84 грн
  22. Хмельницька область — 4390,84
  23. Чернівецька область — 4181,80 грн
  24. Закарпатська область — 4164,47 грн
  25. Тернопільська область — 3997,57 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

ЕкономікаГривняГрошіУкраїнціУкраїнаПенсії