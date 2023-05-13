Стало відомо, де в Україні найбільші пенсії
В Україні назвали три регіони, де пенсіонери мають найвищі виплати. У трійці лідерів – Київ, Донецька та Луганська області.
За даними Пенсійного фонду, окрім трьох вищевказаних регіонів, високі виплати мають також пенсіонери Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської та Запорізької області.
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У кінці рейтингу знаходяться пенсіонери з Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей.
Зазначається, що рейтинг засновано на даних середнього розміру призначеної пенсійної виплати станом на 1 квітня 2023 року.
Сам рейтинг виглядає наступним чином:
- Київ — 7129,41 грн
- Донецька область — 6559,70 грн
- Луганська область — 6049,04 грн
- Дніпропетровська область — 5804,28 грн
- Житомирська область — 5649,78 грн
- Рівненська область — 5487,66 грн
- Запорізька область — 5416,23 грн
- Київська область — 5412 грн
- Харківська область — 5249,37 грн
- Полтавська область — 5096,70 грн
- Одеська область — 5001,49 грн
- Миколаївська область — 4899,11 грн
- Чернігівська область — 4747,64 грн
- Сумська область — 4722,63 грн
- Львівська область — 4700,37 грн
- Кіровоградська область — 4639,15 грн
- Черкаська область — 4575,21 грн
- Волинська область — 4440,41 грн
- Вінницька область — 4431,72 грн
- Івано-Франківська область — 4430,17 грн
- Херсонська область — 4408,84 грн
- Хмельницька область — 4390,84
- Чернівецька область — 4181,80 грн
- Закарпатська область — 4164,47 грн
- Тернопільська область — 3997,57 грн.
Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.
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