Стало відомо, де в Україні найбільші пенсії

В Україні назвали три регіони, де пенсіонери мають найвищі виплати. У трійці лідерів – Київ, Донецька та Луганська області.

За даними Пенсійного фонду, окрім трьох вищевказаних регіонів, високі виплати мають також пенсіонери Дніпропетровської, Житомирської, Рівненської та Запорізької області.

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У кінці рейтингу знаходяться пенсіонери з Тернопільської, Закарпатської та Чернівецької областей.

Зазначається, що рейтинг засновано на даних середнього розміру призначеної пенсійної виплати станом на 1 квітня 2023 року.

Відео дня

Сам рейтинг виглядає наступним чином:

Київ — 7129,41 грн Донецька область — 6559,70 грн Луганська область — 6049,04 грн Дніпропетровська область — 5804,28 грн Житомирська область — 5649,78 грн Рівненська область — 5487,66 грн Запорізька область — 5416,23 грн Київська область — 5412 грн Харківська область — 5249,37 грн Полтавська область — 5096,70 грн Одеська область — 5001,49 грн Миколаївська область — 4899,11 грн Чернігівська область — 4747,64 грн Сумська область — 4722,63 грн Львівська область — 4700,37 грн Кіровоградська область — 4639,15 грн Черкаська область — 4575,21 грн Волинська область — 4440,41 грн Вінницька область — 4431,72 грн Івано-Франківська область — 4430,17 грн Херсонська область — 4408,84 грн Хмельницька область — 4390,84 Чернівецька область — 4181,80 грн Закарпатська область — 4164,47 грн Тернопільська область — 3997,57 грн.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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