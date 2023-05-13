Стало известно, где в Украине самые большие пенсии

В Украине назвали три региона, где у пенсионеров самые высокие выплаты. В тройке лидеров – Киев, Донецкая и Луганская области.

По данным Пенсионного фонда, кроме трех вышеуказанных регионов, высокие выплаты получают также пенсионеры Днепропетровской, Житомирской, Ровенской и Запорожской области.

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В конце рейтинга находятся пенсионеры из Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Отмечается, что рейтинг основан на данных среднего размера назначенной пенсионной выплаты на 1 апреля 2023 года.

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Сам рейтинг выглядит следующим образом:

Киев - 7129,41 грн Донецкая область - 6559,70 грн Луганская область - 6049,04 грн Днепропетровская область - 5804,28 грн Житомирская область - 5649,78 грн Ровенская область - 5487,66 грн Запорожская область - 5416,23 грн Киевская область - 5412 грн Харьковская область - 5249,37 грн Полтавская область - 5096,70 грн Одесская область - 5001,49 грн Николаевская область - 4899,11 грн Черниговская область - 4747,64 грн Сумская область - 4722,63 грн Львовская область - 4700,37 грн Кировоградская область - 4639,15 грн Черкасская область - 4575,21 грн Волынская область - 4440,41 грн Винницкая область - 4431,72 грн Ивано-Франковская область - 4430,17 грн Херсонская область - 4408,84 грн Хмельницкая область - 4390,84 Черновицкая область - 4181,80 грн Закарпатская область - 4164,47 грн Тернопольская область - 3997,57 грн.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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