Некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи: где подать заявку

Пострадавшие от войны украинцы могут получить финансовую помощь от международных организаций и государства. Также на помощь могут претендовать граждане, потерявшие часть своего заработка из-за остановки или сокращения.

Речь идет о пособии по частичной безработице. Она максимально может достигать 3350 гривен в месяц, пишет "На пенсии".

Отмечается, что денежная помощь предоставляется не более чем на 180 календарных дней суммарно в течение 36 месяцев со дня остановки (сокращения) деятельности.

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Эту помощь могут получить ФЛП, на которых сократилась продолжительность рабочего времени на 30%, или работники. Впрочем, для других есть условия: остановка (сокращение) деятельности должно охватить не менее 20% численности работников, а сокращение рабочего времени и зарплаты составляет 30%.

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Для получения помощи гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности. Заявление следует подать не позднее 90 дней с момента прекращения или сокращения деятельности.

Напомним, в Украине планируется упростить получение помощи от государства для семей с детьми.

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