Стало відомо, кому з пенсіонерів не підніматимуть виплати у 2023 році

У березні в Україні провели масштабну індексацію та підвищили пенсії на 19,7%. Втім, деякі категорії громадян не отримали підвищення виплат.

У Мінсоцполітики повідомили, що пенсії справді підвищили не всім. Про це повідомляє "На пенсії".

Індексація пенсійних виплат не стосувалася:

осіб, які продовжують працювати та мають невеликий страховий стаж, якщо розмір пенсії не досягає 2,1 тис. гривень;

колишніх працівників прокуратури;

громадян, які мають пенсії, що перевищують максимальний розмір;

отримувачів щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі колишні судді.

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Водночас для інших категорій пенсіонерів, які не отримали підвищення виплат, підготували дві індексації у квітні та липні. Зокрема, з 1 квітня заплановано автоматичний перерахунок пенсій для 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати з урахуванням збільшеного страхового стажу.

А з липня підвищать пенсії державним службовцям, працівникам органів місцевого самоврядування. Розмір підвищення становитиме близько 19,7%.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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