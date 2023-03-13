Стало известно, кому из пенсионеров не будут поднимать выплаты в 2023 году

В марте в Украине была проведена масштабная индексация и повышена пенсия на 19,7%. Впрочем, некоторые категории граждан не получили повышения выплат.

В Минсоцполитики сообщили, что пенсии действительно повысили не всем. Об этом сообщает "На пенсии".

Индексация пенсионных выплат не касалась:

лиц, продолжающих работать и имеющих небольшой страховой стаж, если размер пенсии не достигает 2,1 тыс. гривен;

бывших работников прокуратуры;

граждан, имеющих пенсии, превышающие максимальный размер;

получателей ежемесячного пожизненного денежного содержания, в том числе бывшие судьи.

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В то же время для других категорий пенсионеров, не получивших повышения выплат, подготовили две индексации в апреле и июле. В частности, с 1 апреля запланирован автоматический перерасчет пенсий для 600 тысяч пенсионеров, продолжающих работать с учетом увеличенного страхового стажа.

А с июля повысят пенсии государственным служащим, работникам органов местного самоуправления. Размер повышения составит около 19,7%.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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