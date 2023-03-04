Некоторые украинцы могут выйти на пенсию досрочно: кого это касается

В Украине изменяются условия выхода на пенсию. По новым правилам теперь для получения удостоверения пенсионера нужно иметь достаточный страховой стаж.

Если стаж человека составляет от 19 до 29 лет, то он может выйти на пенсию в 63 года. Если стаж от 15 до 19 лет, то на пенсию можно выйти в 65 лет.

Вскоре правила будут другие – человек, которому в этом году исполнилось 60 лет, должен иметь не менее 30 лет стажа.

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Однако отдельная категория граждан в Украине может выйти на пенсию раньше других, не ожидая наступления 60 лет и не имея накопленного рабочего стажа объемом 30 лет. Речь идет о многодетных матерях.

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Тем не менее, они официально имеют право выйти на пенсию в возрасте 50 лет, если имеют не менее 15 лет страхового стажа. Это предусмотрено статьей 115 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет, пояснили в Пенсионном фонде.

Между тем издание "На пенсии" пишет, что право на назначение пенсии со снижением пенсионного возраста имеют те лица, которые на 1 января 1993 года прожили или отработали в зоне гарантированного добровольного отселения не менее трех лет (это обязательное условие).

В частности, можно выйти на пенсии в 54 года, если:

– на момент аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года человек проживал в этой зоне – достаточно суммарно прожить шесть лет (из них три – до 1 января 1993 года);

– для тех, кто не проживал на момент аварии в зоне, суммарно необходимо прожить 12 лет (из них три – до 1 января 1993).

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