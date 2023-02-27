В марте часть украинцев останется без доплат к пенсиям: кого это касается

Уже с 1 марта в Украине стартует индексация пенсионных выплат. Отдельные категории граждан начнут получать больше денег.

Однако есть категории граждан, кому не стоит рассчитывать на увеличение пенсионных выплат. Какие именно украинцы останутся без доплат, сообщило издание "На пенсии".

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По данным издания, масштабная индексация коснется более 10 млн. пенсионеров. Что касается надбавок, пока эти доплаты индексировать не планируют.

"Они хранятся в предыдущих размерах и устанавливаются при условии, что пенсия не превышает 10 345,35 грн.", - говорится в сообщении.

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Так что пенсионеры в возрасте 70-74 лет получат к пенсиям только 300 гривен, в возрасте 75-79 лет - 456 гривен, а те, кому за 80 лет - 579 гривен.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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