Стало відомо, хто здійснив атаку на Тверську область РФ: ліквідовано склад з 'Іскандерами', КАБами та 'Точками У'

Цієї ночі дрони СБУ, ГУР та ССО знищили великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони рф в населеному пункті Торопець Тверської області. На складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє Обозреватель, посилаючись на джерело у СБУ.

Внаслідок влучання українських дронів розпочалася потужна детонація. Місцеві мешканці навіть писали у пабліках, чи це не ядерна зброя, настільки гучною була детонація. Наразі пожежа вирує на ділянці шириною 6 кілометрів. Населення евакуюють.

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"СБУ разом з побратимами із Сил оборони продовжує методично зменшувати ракетний потенціал ворога, яким той нищить українські міста. Працюємо далі, щоб організувати подібну "картину" на інших військових об‘єктах росії, які працюють на війну проти України", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій України, які працюють в Курській области рф, на ворожій території здійснили вдалу засідку на російських солдатів, що перебували на позиціях.

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