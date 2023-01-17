Стало відомо, чи збільшать зарплати українським військовим у 2023 році

Загалом нарахування військовослужбовцям можна розділити на дві категорії.

Постанова Кабміну від 28 лютого 2022 року №168 запровадила нарахування додаткових грошових винагород від 30 до 100 тис. грн. військовослужбовцям, які проходять службу в лавах української армії під час дії воєнного стану.

Кожного місяця українські військові отримують грошове забезпечення яке нараховується відповідно до посади, звання та вислуги, а другою категорією грошових виплат є винагорода, запроваджена президентом на період дії воєнного стану.

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Якщо військовослужбовець бере безпосередню участь у бойових діях, то він щомісяця отримує 100 тис. грн. Якщо ж військовий не залучається безпосередньо до ведення бойових дій, то йому виплачують 30 тис. грн на місяць.

У 2023 році винагорода для військовослужбовців залишиться без змін. Про це повідомив народний депутат Федор Веніславський, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Верховній Раді України.

"З початком повномасштабної агресії усі військові формування збільшилися у своїй кількості. Мобілізація відбулася не лише до ЗСУ, а й до Державної прикордонної служби та інших складових. Тому говорити про збільшення заробітних плат, на превеликий жаль, навряд чи ми можемо", – пояснив Веніславський.

За його словами, видатки на оборонний сектор країни займають 43% від загальної суми бюджету. Оборонний бюджет України розділено на дві складові.

"Це заробітні плати та грошове утримання військовослужбовців, соціальні гарантії, пов’язані з пораненням і загибеллю військовослужбовців для родин. Друге – це військова техніка та озброєння, матеріально-технічне забезпечення", – додав він.

Раніше, наприкінці 2022 року, заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про зростання нарахувань для військовослужбовців у 2023 році. З її словами, ситуація в грудні 2022 року кардинально відрізняється від тієї, яка була ще в листопаді.

"Річ у тім, що наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Всі ці виплати проходять за статтею "Щомісячне грошове забезпечення". Тому в грудні за цією позицією ми виплатили нашим воїнам майже на 37% більше, ніж у листопаді", – сказала Ганна Маляр.

Зазначається, що на 14 грудня Міністерством оборони було профінансовано винагороди за участь у бойових діях та винагороди за службу під час дії воєнного стану в повному обсязі.

Тобто, скорочення додаткових грошових винагород для військовослужбовців у 2023 році не передбачається. При цьому про підвищення зарплат військовим у 2023 році, наразі точно невідомо.

Раніше, юрист відповів, що буде з військовозобов'язаними чоловіками, які виїхали за кордон до 24 лютого.

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