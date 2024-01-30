Стало відомо, чи зростуть тарифи на комунальні послуги для українців: Рішення уряду

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у вівторок, 30 січня, що уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. За його словами, пільговий тариф на електроенергію буде збережений.

Відео дня

Глава Кабміну додав, що упродовж зими ціни не зміняться. Про це Шмигаль повідомив на засіданні уряду.

"Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт-год", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Навесні пенсії та соцвиплати "заморозять" частині українців: що відомо

Прем'єр додав, що у жодному з регіонів України станом на 30 січня немає відключень світла. Відбулися масштабні ремонти, завдяки яким додалося 2,2 ГВт потужності.

"Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E. Попри постійні атаки, які продовжуються і цієї зими, ракетами та шахедами на об’єкти української енергетики, особливо на Сході України, в наших домівках є світло, і це насамперед заслуга наших енергетиків", – наголосив він.

Дізнайтеся також, хто з пенсіонерів може отримати 13 тисяч гривень.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!