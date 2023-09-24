Стане магнітом для бід: яку квітку не можна тримати вдома

Квіти у домі свідчать про радісні події та додають святковості. Проте деякі рослини, які вам подарували, не варто залишати вдома.

За словами езотериків, певні квіти можуть стати причиною неприємностей та бід. До прикладу, улюблена багатьма троянда має погану енергетику.

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Езотерики стверджують, що троянда – магніт для залучення невдач та лиха. Коли людина приносить цю квітку в дім, вона навіть не задумуючись може накликати собі неприємностей.

Так, троянда красива, але досить небезпечна рослина. Її часто використовують для ритуалів пристріту.

Коли така замовлена квітка починає в'янути, то людина, яка отримала її в подарунок, починає відчувати на собі негативний вплив, їй може стати зле. Щоб уникнути неприємностей, троянди треба купувати самим собі.

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