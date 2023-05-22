Стати кращою версією себе: 10 причин завести собаку

Нещодавно було проведено опитування серед понад 1000 американців в Інтернеті, щоб виявити, наскільки значущою є присутність собак у їхньому житті. Результати показали, що власники собак навчилися бути більш терплячими, самовідданими та люблячими. Наявність собаки може суттєво покращити якість життя людини.

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Розвиток терплячості. Собаки можуть допомогти нам стати кращою версією себе. Навчання собаки потребує нашої терплячості, послідовності та вміння розрізняти добро від зла. Вони не можуть прочитати наші думки, тому ми повинні навчити їх правильній поведінці і командам. Тренування собаки потребує нашої постійної уваги і терпіння. Цей процес допомагає нам розвивати терплячість і самодисципліну; Ранкові настрої. Багато людей мають проблеми з вставанням вранці. Однак, згідно з опитуванням, 71% власників собак відчувають підвищений рівень щастя, коли прокидаються поруч зі своїми улюбленцями. Вони не мають бажання натискати кнопку відкладення будильника, оскільки хочуть швидше піднятися і почати свій день разом зі своїми собаками; Наявність собаки справді руйнує більшість наших бар’єрів. Понад 43% людей сказали, що дозволили своїй собаці піти за ними у ванну. Якщо ви будете спостерігати, як вони йдуть щодня, це буде цілком правильним для них також вдертися у ваше приватне життя. Це все через любов, а любов не має кордонів; Деякі з нас ділять ліжко зі своїми собаками. Більше третини власників сказали, що вони будуть піклуватися про свого цуценя, щоб забезпечити йому чудовий нічний сон, навіть якщо це означає, що вони сплять на краю ліжка. Ми мирилися з хропінням і браком місця для розкладання, більше половини опитаних сказали, що вони не терпітимуть іншої людини; 97% опитаних сказали, що зробили б усе можливе, щоб зробити свою собаку щасливою. 93% сказали, що не можуть дочекатися повернення додому після довгого дня, щоб побачити їх, тому було б доцільно не повертатися додому без нової іграшки чи улюблених ласощів. Бути щедрим – чудова якість, коли вона спрямована до потрібної людини, і, можливо, зараз це лише ваша собака; Власники собак знають наскільки важливо, щоб їм сподобався той, кого ви думаєте впустити до своєї маленької зграї. Якщо ви навчитеся дозволяти собі розбивати свої стіни та бути більш ласкавим через свого вихованця, це може справді принести користь усім вашим поточним і майбутнім стосункам; Ми вміємо працювати через свої емоції та говорити про них. У той чи інший момент ми пережили досить серйозні розриви, втратили члена сім’ї, сварилися з нашою найкращою людиною. Системи підтримки людини – це чудово, але є лише певний рівень комфорту та прихильності, який ви отримуєте від вашої собаки. 85% власників собак сказали, що їхні собаки допомогли їм пережити досить важкі часи. Майже стільки ж вважають собаку найкращим другом; Ми відмовимося від вина та безперервного перегляду шоу на Netflix. Чи можете ви повірити, що 90% власників собак буквально відмовилися б від будь-чого на цілий місяць, якби знали, що це зробить їхню собаку щасливішою? Це включає випивку та перегляд їхніх улюблених телешоу. Це велика відданість і відданість справі. Здатність миттєво відмовитися від звичок заради тих, кого ти любиш – це те, чим можна пишатися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що думають собаки, коли схиляють голову, а також про 3 породи собак, які приносять удачу своїм власникам.

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