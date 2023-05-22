Станьте лучшей версией себя: 10 причин завести собаку

Недавно был проведен опрос среди более 1000 американцев в Интернете, чтобы выявить, насколько значимо присутствие собак в их жизни. Результаты показали, что владельцы собак научились быть более терпеливыми, самоотверженными и любящими. Наличие собаки может существенно улучшить качество жизни человека.

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Развитие терпения. Собаки могут помочь нам стать лучшей версией себя. Обучение собаки нуждается в нашей терпеливости, последовательности и умении отличать добро от зла. Они не могут прочитать наши мысли, поэтому мы должны научить их правильному поведению и командам. Тренировка собаки требует нашего постоянного внимания и терпения. Этот процесс помогает нам развивать терпение и самодисциплину; Утренние настроения. Многие люди испытывают проблемы со вставанием утром. Однако, согласно опросу, 71% владельцев собак испытывают повышенный уровень счастья, когда просыпаются рядом со своими любимцами. Они не желают нажимать кнопку отложения будильника, поскольку хотят быстрее подняться и начать свой день вместе со своими собаками; Наличие собаки действительно рушит большинство наших барьеров. Более 43% людей сказали, что позволили своей собаке пойти за ними в ванную. Если вы будете наблюдать, как они идут каждый день, это будет вполне правильным для них также ворваться в вашу частную жизнь. Это все из-за любви, а любовь не имеет границ; Некоторые из нас делят кровать со своими собаками. Более трети владельцев сказали, что они будут заботиться о своем щенке, чтобы обеспечить ему отличный ночной сон, даже если это означает, что они спят на краю кровати. Мы мирились с храпом и нехваткой места для разложения, более половины опрошенных сказали, что они не будут терпеть другого человека; 97% опрошенных сказали, что сделали бы все возможное, чтобы сделать свою собаку счастливой. 93% сказали, что не могут дождаться возвращения домой после долгого дня, чтобы увидеть их, поэтому было бы целесообразно не возвращаться домой без новой игрушки или любимого лакомства. Быть щедрым – отличное качество, когда оно направлено к нужному человеку, и, возможно, сейчас это только ваша собака; Владельцы собак знают, насколько важно, чтобы им понравился тот, кого вы думаете впустить в свою маленькую стаю. Если вы научитесь позволять себе разбивать свои стены и быть более ласковым через своего питомца, это может действительно принести пользу всем вашим текущим и будущим отношениям; Мы умеем работать из-за своих эмоций и говорить о них. В тот или иной момент мы пережили достаточно серьезные разрывы, потеряли члена семьи, ссорились с нашим лучшим человеком. Системы поддержки человека – это прекрасно, но есть лишь определенный уровень комфорта и благосклонности, который вы получаете от вашей собаки. 85% владельцев собак сказали, что их собаки помогли им пережить довольно трудные времена. Почти столько же считают собаку самым лучшим другом; Мы откажемся от вина и непрерывного просмотра шоу на Netflix. Можете ли вы поверить, что 90% владельцев собак буквально отказались бы от чего-либо на целый месяц, если бы знали, что это сделает их собаку счастливее? Это включает в себя выпивку и просмотр их любимых телешоу. Это великая преданность и преданность делу. Способность мгновенно отказаться от повадок ради тех, кого ты любишь – это то, чем можно гордиться.

Напомним, ранее мы писали о том, что думают собаки, когда склоняют голову, а также о 3 породах собак, которые приносят удачу своим владельцам.

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