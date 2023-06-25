Стилістка показала сумки, які будуть актуальними у 2023 році (фото)

Стилістка Аліна Михайленко назвала актуальні сумки, яка варто обрати у 2023 році. За її словами, трендовими залишаються замшеві моделі та у шоколадному кольорі.

У своєму TikTok-каналі вона пояснила, що варто звернути увагу на гіпервеликі сумки або навпаки мікро. Експертка з моди показала моделі у базових кольорах.

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Крім цього, мінімалістичні моделі досі на піку популярності та чіткі форми.

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Михайленко радить звернути увагу на вінтажні сумки та у вінтажній стилістиці.

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Нагадаємо, що відомий дизайнер Андре Тан розповів про головні модні тренди літа 2023 року. Варто звернути увагу на монохромність, яскравий червоний, вирізи та оголення живота тощо.

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