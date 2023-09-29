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Суспільство

Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого

Ціхоцька Марія

Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого

Незалежно від модних тенденцій, стилісти вважають, що елегантний і дорогий вигляд можна досягнути завдяки класичному пальту. Важливо, щоб воно було високої якості і в базових кольорах, таких як чорний, бежевий (камелек), глибокий сірий і сніжно-білий.

Про це пише Радіотрек.

Щодо крою, ідеальним варіантом є прямий, вільний і мінімалістичний дизайн, без зайвих деталей.

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Найактуальнішою довжиною пальто на цю осінь є максі, але також популярним залишається і середній варіант (міді).

Головним трендом сезону є чорне максі пальто, також відоме як LBC (довге чорне пальто). Воно відмінно поєднується як з щоденними джинсами, так і з елегантними сукнями для офісу або святкових випадків. Цей стиль ідеально виражає концепцію "тихої розкоші".

Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого
Стилісти назвали дев‘ять моделей осінніх пальт, в яких ви будете виглядати дорого

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Суспільство