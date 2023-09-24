Стилісти підказали, з чим комбінувати кросівки в осінніх образах

З літа кросівки не втрачають своєї актуальності і продовжують бути у центрі уваги модних трендів. Ця взуття стало справжнім класиком, яке легко поєднувати з різними видами одягу, включаючи спідниці, сукні, джинси, штани та верхній одяг. Отже, давайте розглянемо прості та стильні осінні образи з кросівками, які можна легко повторити.

Класичні кросівки та пальто

Оскільки осінь - це час для верхнього одягу, ідеально поєднувати класичні кросівки з різними видами пальт. Ця модна тенденція тримається на піку протягом декількох років і не втрачає своєї актуальності. Кросівки пасують до будь-якого довгого пальта.

Кольорові кросівки та картатий жакет

Модний принт у клітинку повертається цієї осені. Отже, можна обирати картаті жакети та поєднувати їх з різноманітними аксесуарами та яскравими кольоровими кросівками, щоб надати своєму повсякденному образу виразності.

Тотальний денім та кросівки

Вересень 2023 року ознаменувався поверненням тотального деніму. Можна носити джинсовий верхній одяг, джинси та джинсову сорочку, а потім поєднувати це все з білими чи чорними кросівками.

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Біла сорочка та кросівки

Не забувайте про класичну білу сорочку, яка додасть елегантності будь-якому образу. Коли стає холодно, ви можете надягнути тренч, пальто або бомбер над сорочкою. У поєднанні з кросівками ваш стиль буде бездоганним.

Джинсовий комбінезон та кросівки

Вуличний повсякденний стиль не обходиться без джинсового комбінезону. Цей одяг виглядає чудово в осінньому образі, особливо якщо ви доповните його бейсболкою, пуловером та кросівками.

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