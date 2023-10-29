Стилісти показали ідеальні зачіски для зрілих жінок з тонким волоссям (фото)

Професійні перукарі та стилісти вважають, що зрілим жінка за 50 варто не боятися обирати сміливі зачіски. Вони радять звернути увагу на стрижку піксі, яку називають "найпривабливішою" та такою, що дозволить підкреслити ваші найкращі риси.

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Свої поради надали зіркова перукарка Джина Рівера та експертка з краси Ганіма Абдулла.

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Джина Рівера зауважила, що піксі – дуже універсальна стрижка, тому вони є однією з "улюблених стилів проти старіння". "Її можна носити різними способами і незалежно від вашого стилю, ви можете зробити стрижку піксі, що обрамляє обличчя", – додала експертка.

Рівера каже, що така зачіска може підкреслити ваші очі, вилиці та форму обличчя, особливо якщо ви носитимете її з чубчиком, зачесаним набік.

Експертка з краси Ганіма Абдулла каже, що ця стрижка приховає й тонке волосся. "Зазвичай піксі, які додають об’єму, стрижуться дуже коротко ззаду, трохи подовжені навколо вух і подовжені до верхівки", – зазначає вона.

Якщо ви хочете виглядати молодше, перше, що ви хочете шукати в стрижці, це те, щоб пом’якшити ваші риси. Рівера каже, що стрижка піксі — ідеальний спосіб зробити це. І, якщо ви справді прагнете змінити стиль, вона рекомендує обрати новий колір волосся.

"Креативний вибір кольору може додати додаткової привабливості цьому образу", — пояснила Рівера.

Вона попередила, що не варто носити піксі з тупим чубчиком, особливо жінкам за 50.

"Це привертає всю увагу до очей з усіма їхніми зморшками", – пояснила Рівера.

Нагадаємо, що у 2023 році особливо актуальними будуть короткі стрижки. Такі зачіски мають ефектний вигляд та створюють акцент в загальному образі.

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