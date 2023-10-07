Стильна, але підходить не всім: переваги та недоліки стрижки каре

Зручна і завжди актуальна, стрижка "каре" - це один із найпростіших способів змінити свій образ. Однак перукарі та стилісти наголошують, що ця популярна зачіска не підходить для всіх і має свої недоліки, повідомляє Ukr.Media.

Переваги стрижки "каре"

Універсальність

Ця стрижка пасує як блондинкам, так і брюнеткам, власницям різних типів волосся.

Корекція обличчя

"Каре" робить обличчя худшим та виділяє його риси. Правильно підібрана довжина дозволяє зробити обличчя виразнішим, а шию довшою.

Легкість у догляді

Для укладання та стайлінгу "каре" потрібно мінімум часу. При правильному догляді, волосся завжди буде виглядати акуратно.

Варіативність

Ви можете створити різні образи з використанням фену, плойки або інших інструментів для стайлінгу.

Підходить для будь-якого віку

Ця стрижка пасує як підліткам, надаючи їх образу легкість і грайливість, так і жінкам, незалежно від їхнього віку.

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Недоліки стрижки "квадрат":

Робить важке обличчя ще важчим: власниці квадратних або грушоподібних обличчів можуть відчувати, що ця стрижка робить їхнє підборіддя ще важчим. Правильний вибір довжини та форми стрижки допоможе уникнути цього ефекту. Вимагає щоденної укладки: "каре" потребує щоденної укладки за допомогою фена, інакше волосся може виглядати неохайно. Візуально додає віку: ця стрижка може робити жінок візуально старшими.

Нагадаємо, стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими .

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