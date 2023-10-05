Стилісти назвали зачіски, які роблять жінок молодшими (фото)

Жінки, які доглядають за собою й хочуть завжди мати неперевершений вигляд, мають з обережністю підходити до вибору зачісок. Перукарі радять обирати стрижки відповідно до свого віку.

Стилісти кажуть, що жінкам за 40 варто обрати ту зачіску, яка "віднімає" роки, а не примножує їх. Гарним варіантом може бути стрижка моб, біксі, або чубчик "водоспад". Вони чудово підійдуть й тим, у кого тонке та рідке волосся.

Чубчик "водоспад"

Він обрамляє обличчя та приховує зморшки на лобі. Ця стрижка визначається довшими пасмами волосся, які зменшуються в довжині посередині та зберігають "кудлату, текстуровану обробку".

Стилісти кажуть, що ця зачіска може приховати ознаки витончення або випадіння волосся.

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Моб – поєднання бобу та лобу

Стилісти називають таку зачіску "витонченим і стильним вибором". Така зачіска підходить до будь-якої форми обличчя та типу волосся.

Моб ​​закінчується посередині шиї, підкреслюючи риси обличчя та створює привабливий силует. Така стрижка надає жінкам старше 40 років об’єм на маківці з текстурованими шарами.

Шаг – це вічна стрижка 70-х років, яка ніколи не виходила з моди, але вона має більш сучасні версії. Це і додавання хвилястих пасм, і чубчика-шторки, чи багатошаровості.

Пучок "троянда"

Ця зачіска підходить для власниць довгого волосся. Зібране у тугий пучок волосся може допомогти приховати випадання або тонке волосся. Якщо додати завитків до пучка, можна створити ілюзію об'єму.

Біксі – це поєднання стилів боб і піксі

Це універсальна зачіска – її власниці можуть регулювати потрібну довжину волосся. Така стрижка підкреслює жіночність та грайливість. Якщо додати їй чубчика, образ буде оригінальним та ефектним, особливо це підкреслить погляд, який стане більш виразним.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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