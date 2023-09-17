Чотири прості зачіски, що приховають проблему рідкого та тонкого волосся

Перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

Коли мова йде про тонке волосся, то знайти стрижку, яка не потребує догляду, може бути складно. Однак професійні перукарі знайшли, чим допомогти. Вони дали поради тим, хто має тонке й рідке волосся у коментарі Shefinds.

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Фахівці порадили звернути увагу на "рвану" стрижку з чубчиком. Воно омолоджує та надає волоссю об'єму.

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Ця зачіска ідеальна для жінок старше 40, вона допоможе приховати чоло, підкреслить ваші очі та вилиці. Також чубчик акуратно обрамлятиме обличчя, відволікаючи увагу від зморшок.

Багатошарова зачіска піксі з проділом збоку – вона робить волосся більш об'ємним. Цю стрижку досить легко укладати широким гребінцем.

На думку перукарів, така стрижка перетворить жінок старше 40 років на 20-річних красунь.

"Гостра" та симетрична стрижка піксі – вона удає елегантність, підкреслює риси обличчя. Найбільше вона личитиме жінкам з високими вилицями та виразними щелепами.

Асиметричний боб – перукарі назвали таку стрижку "чудовим вибором для зрілих красунь". Завдяки текстуруванню волосся виглядає більш об'ємним та густим.

Пропонуємо дізнатися про зачіски, які варто підбирати під різний тип обличчя.

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