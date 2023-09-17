Четыре простых прически, скрывающих проблему редких и тонких волос

Парикмахеры дали рекомендации, какую прическу выбрать тем, у кого редкие волосы и тем, кто не любит играть с укладкой.

Когда речь идет о тонких волосах, то найти стрижку, не требующую ухода, может быть сложно. Однако профессиональные парикмахеры нашли, чем помочь. Они дали советы тем, кто имеет тонкие и редкие волосы в комментарии Shefinds.

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Специалисты посоветовали обратить внимание на "рваную" стрижку с челкой. Оно омолаживает и придает волосам объем.

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Эта прическа идеальна для женщин старше 40, она поможет скрыть лоб, подчеркнет ваши глаза и скулы. Также челка будет аккуратно обрамлять лицо, отвлекая внимание от морщин.

Многослойная прическа пикси с пробором сбоку – она делает волосы более объемными. Эту стрижку довольно легко укладывать широкой расческой.

По мнению парикмахеров, такая стрижка превратит женщин старше 40 лет в 20-летних красавиц.

"Острая" и симметричная стрижка пикси – она притворяется элегантностью, подчеркивает черты лица. Больше всего она будет подходить женщинам с высокими скулами и выразительными челюстями.

Асимметричный боб – парикмахеры назвали такую стрижку "прекрасным выбором для зрелых красавиц". Благодаря текстированию волосы выглядят более объемными и густыми.

Предлагаем узнать о прически, которые следует подбирать под разный тип лица.

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