Как подобрать стрижку под свой тип лица: советы парикмахеров
Прическа может скрыть как недостатки, так и подчеркнуть их. Поэтому ее следует подбирать под вашу форму лица, ведь одна и та же стрижка по-разному смотрится на разных людях.
Об этом пишет Ukr.Media.
Как правильно определить форму лица:
- Соберите волосы резинкой, снимите украшения с ушей.
- С помощью сантиметровой ленты произведите замеры расстояний:
- от виска к виску (или между наружными уголками глаз);
- от линии роста волос до нижней точки подбородка.
После этого обнаружите, какая часть лица более узкая, а какая — шире. Если ширина больше высоты, лицо ближе к окружности. Если наоборот – речь идет о прямоугольнике, овале или ромбе. А вот у треугольника и квадрата высота и ширина лица будут примерно одинаковыми.
Форма "круг"
Круглое лицо нужно зрительно удлинять. По мнению экспертов, идеально балансируют такую форму длинные прямые волосы, удлиненная челка и боковой волнистый хвост.
Форма "овал"
Этой форме подходят прически любой сложности и длины. И все же существуют наиболее эффектные варианты: средняя длина, легкие волны, бобы.
Форма "квадрат"
В этом случае главная задача стрижки – сгладить острые углы. Поэтому обратите внимание на прически, закрывающие скулы, например, длинные локоны или челку на бок. Часто у обладательниц квадратного лица широкий лоб. Его легко замаскировать с помощью "рваной" челки.
Форма "прямоугольник"
Прямоугольное лицо нужно визуально расширить в верхней трети, поэтому безусловно будут подходить такие комбинации с челкой: боб, средние волны, длинные волосы.
Форма "ромб"
Иногда ее еще называют "бриллиантовой". Как и овалу, ромбу подходит немало стрижек. Важно создать объем, поэтому подойдут следующие прически: пикси, объемная челка и волны со средней длиной и боковым пробором.
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Форма "треугольник"
Такое лицо характеризуется широким лбом и узким подбородком.
Чтобы перенести упор на щеки и глаза, предлагаем рассмотреть следующие варианты средней длины: каскад, локоны.
Обратите внимание, что верхняя часть прически не должна быть слишком пышной: основной объем нужно создавать в подбородочной зоне. Треугольник украсят челку и стрижка-трапеция.
Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.
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