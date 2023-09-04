Как подобрать стрижку под свой тип лица: советы парикмахеров

Прическа может скрыть как недостатки, так и подчеркнуть их. Поэтому ее следует подбирать под вашу форму лица, ведь одна и та же стрижка по-разному смотрится на разных людях.

Об этом пишет Ukr.Media.

Как правильно определить форму лица:

Соберите волосы резинкой, снимите украшения с ушей. С помощью сантиметровой ленты произведите замеры расстояний:

от виска к виску (или между наружными уголками глаз);

от линии роста волос до нижней точки подбородка.

После этого обнаружите, какая часть лица более узкая, а какая — шире. Если ширина больше высоты, лицо ближе к окружности. Если наоборот – речь идет о прямоугольнике, овале или ромбе. А вот у треугольника и квадрата высота и ширина лица будут примерно одинаковыми.

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Форма "круг"

Круглое лицо нужно зрительно удлинять. По мнению экспертов, идеально балансируют такую форму длинные прямые волосы, удлиненная челка и боковой волнистый хвост.

Форма "овал"

Этой форме подходят прически любой сложности и длины. И все же существуют наиболее эффектные варианты: средняя длина, легкие волны, бобы.

Форма "квадрат"

В этом случае главная задача стрижки – сгладить острые углы. Поэтому обратите внимание на прически, закрывающие скулы, например, длинные локоны или челку на бок. Часто у обладательниц квадратного лица широкий лоб. Его легко замаскировать с помощью "рваной" челки.

Форма "прямоугольник"

Прямоугольное лицо нужно визуально расширить в верхней трети, поэтому безусловно будут подходить такие комбинации с челкой: боб, средние волны, длинные волосы.

Форма "ромб"

Иногда ее еще называют "бриллиантовой". Как и овалу, ромбу подходит немало стрижек. Важно создать объем, поэтому подойдут следующие прически: пикси, объемная челка и волны со средней длиной и боковым пробором.

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Форма "треугольник"

Такое лицо характеризуется широким лбом и узким подбородком.

Чтобы перенести упор на щеки и глаза, предлагаем рассмотреть следующие варианты средней длины: каскад, локоны.

Обратите внимание, что верхняя часть прически не должна быть слишком пышной: основной объем нужно создавать в подбородочной зоне. Треугольник украсят челку и стрижка-трапеция.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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