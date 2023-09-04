Як підібрати стрижку під свій тип обличчя: поради перукарів

Зачіска може як приховати недоліки, так і підкреслити їх. Тому її варто підбирати під вашу форму обличчя, адже одна й та сама стрижка по-різному дивиться на різних людях.

Про це пише Ukr.Media.

Як правильно визначити форму обличчя:

Зберіть волосся резинкою, зніміть прикраси з вух. За допомогою сантиметрової стрічки зробіть заміри відстаней:

від скроні до скроні (або між зовнішніми куточками очей);

від лінії росту волосся до нижньої точки підборіддя.

Після цього виявіть, яка частина обличчя є вужчою, а яка — ширшою. Якщо ширина більша за висоту, обличчя ближче до кола. Якщо навпаки – йдеться про прямокутник, овал чи ромб. А от у трикутника та квадрата висота та ширина обличчя будуть приблизно однакові.

Відео дня

Форма "коло"

Кругле обличчя потрібно візуально видовжувати. На думку експертів, ідеально балансують таку форму довге пряме волосся, подовжений чубчик і боковий хвилястий хвіст.

Форма "овал"

Цій формі пасують зачіски будь-якої складності та довжини. Та все ж існують найбільш ефектні варіанти: середня довжина, легкі хвилі, боб.

Форма "квадрат"

У цьому випадку головне завдання стрижки — згладити гострі кути. Тому зверніть увагу на зачіски, котрі закривають вилиці, наприклад, довгі локони чи чубчик на бік. Часто у володарок квадратного обличчя широкий лоб. Його легко замаскувати за допомогою "рваного" чубчика.

Форма "прямокутник"

Прямокутне обличчя потрібно візуально розширити у верхній третині, тож безумовно пасуватимуть такі комбінації з чубчиком: боб, середні хвилі, довге волосся.

Форма "ромб"

Інколи її ще називають "діамантовою". Як і овалу, ромбу пасує чимало стрижок. Важливо створити об'єм, тому підійдуть наступні зачіски: піксі, об'ємний чубчик і хвилі із середньою довжиною та боковим проділом.

Читайте також: П'ять видів манікюру, які застаріли та стали неактуальними в 2023 році (фото)

Форма "трикутник"

Таке обличчя характеризується широким лобом і вузьким підборіддям.

Щоб перенести акцент на щоки та очі, пропонуємо розглянути такі варіанти середньої довжини: каскад, локони.

Зверніть увагу, що верхня частина зачіски не має бути занадто пишною: основний об'єм треба створювати в зоні підборіддя. Трикутник прикрасять чубчик і стрижка-трапеція.

Нагадаємо, ми вже писали про стильні стрижки на коротке волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!